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Siapkan Lahan 15 Hektare, Pemkab Barito Timur Usul Bangun Sekolah Rakyat

Siapkan Lahan 15 Hektare, Pemkab Barito Timur Usul Bangun Sekolah Rakyat
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Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (kiri) menerima kunjungan Bupati Barito Timur Muhammad Yamin untuk menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (12/11). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengusulkan lahan seluas 15 hektare untuk dibangun Sekolah Rakyat permanen.

Usulan tersebut disampaikan langsung Bupati Barito Timur Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (12/11).

Siapkan Lahan 15 Hektare, Pemkab Barito Timur Usul Bangun Sekolah Rakyat

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“Jadi sangat berharap lah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat,” kata Yamin.

Terkait kesiapan lahan, Yamin menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dengan luas sekitar 15 hektare yang tercatat sebagai aset pemerintah daerah.

Menurut Yamin, lahan tersebut berkontur landai, terdapat sumber air bersih, dan bisa diakses dengan baik sehingga cocok untuk dibangun Sekolah Rakyat.

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Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik usulan tersebut.

Dia menyampaikan pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.

Bupati Barito Timur Muhammad Yamin menyampaikan usulan lahan yang disiapkan seluas 15 hektar untuk dibangun Sekolah Rakyat kepada Wamensos Agus Jabo

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