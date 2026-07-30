Siapkan Lomba Kota Terbersih, Presiden Prabowo Janjikan Hadiah Rp 20 Miliar Bagi Pemenang

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar lomba kota terbersih di Indonesia.

Pemerintah menyiapkan hadiah insentif anggaran sebesar Rp 20 miliar bagi masing-masing lima kota terbaik sebagai upaya mendorong pemerintah daerah meningkatkan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Dalam pidatonya pada Akad Massal 62 ribu unit KPR Rumah Subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan memberikan insentif dalam bentuk anggaran, bukan sekadar penghargaan simbolis agar pemerintah daerah memiliki motivasi lebih besar untuk menjaga kebersihan wilayahnya.

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"Kita bikin lomba, kota tebersih, kota terbersih 1, 2, 3, 4, 5. Perlu enggak kota terjorok? Yang penting kota tebersih, kita kasih nanti insentif. Kota tebersih kita kasih kalau bisa Rp 20 miliar, lima kota terbersih Rp 20 miliar. Lima kota di bawahnya Rp 10 miliar, dan sebagainya," kata Presiden Prabowo dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.

Menurut Presiden Prabowo, pemberian insentif lebih bermanfaat dibandingkan hanya memberikan piala kepada daerah yang berprestasi.

Presiden Prabowo menegaskan seluruh elemen pemerintah harus memiliki tekad untuk mewujudkan kota, sungai, dan saluran air yang bersih.

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Kepala Negara meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran TNI dan Polri aktif turun langsung memantau kondisi lingkungan setiap hari.

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta para kepala daerah tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi rutin berkeliling untuk memastikan kebersihan lingkungan, menegur warga maupun pelaku usaha yang mengabaikan kebersihan.