Siapkan Pengamanan Haul Mbah Priok, Polisi Kumpulkan Seluruh Stakeholder
jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar rapat koordinasi stakeholder dalam rangka persiapan pengamanan kegiatan Haul ke-270 Habib Hasan Bin Muhammad Al Haddad (Mbah Priok) yang akan dilaksanakan pada Minggu (24/8).
Rapat berlangsung di Aula Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, Kodim, MUI, Pemerintah Kota Jakarta Utara, serta berbagai stakeholder terkait.
Turut hadir Dirintelkam PMJ Kombes Pol Miko Indrayana, Karoops PMJ Kombes Pol Ketut Gede Wijatmika, Kabag Ops Polres Metro Jakut AKBP Rudy Herawan, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, dan Dandim 0502/JU Kolonel Inf. Dony Gredinad.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban selama kegiatan haul berlangsung.
"Kegiatan haul ini bukan hanya agenda keagamaan, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan budaya luhur. Sinergi semua pihak sangat diperlukan, khususnya dalam aspek pengamanan, lalu lintas, dan kenyamanan jamaah," ujar Kapolres.
Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan sinergitas, serta membangun komitmen bersama antar-stakeholder guna mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan haul yang menjadi agenda religius dan sosial penting bagi masyarakat.
Panitia Haul juga menyampaikan paparan mengenai latar belakang dan makna haul sebagai bentuk penghormatan terhadap Syekh Sayyid Habib Hasan Bin Muhammad Al Haddad (Mbah Priok).
