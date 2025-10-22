Siapkan Ribuan Makanan Setiap Hari, PELNI Jamin Sesuai Standar Keamanan Pangan

jpnn.com, AMBON - PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) tak main-main dalam menjamin keamanan pangan untuk setiap makanan yang disajikan kepada penumpang.

Terlebih, dengan jumlah penumpang yang mencapai ribuan per hari, sangat penting bagi PELNI untuk terus menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada penumpang.

Manager Komunikasi Korporasi PELNI Ditto Pappilanda menuturkan jaminan ini diperkuat dengan sertifikasi HACCP yang diterapkan di kapal-kapal penumpang PELNI sejak 2023.

Ditto menjelaskan dengan penerapan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), perusahaan dituntut untuk menjaga standar tertinggi untuk pengelolaan bahan pangan yang akan disajikan penumpang sejak penerimaan bahan baku hingga penyajian makanan ke penumpang.

"Ada enam area yang harus kami awasi untuk memenuhi standar HACCP dan wajib dilakukan secara konsisten oleh kru kapal, khususnya yang menangani perbekalan dan pengolahan bahan makanan di kapal," ujar Ditto.

Enam area HACCP yang dimaksud antara lain penerimaan bahan baku: penyimpanan; penyiapan proses; pengolahan makanan; proses pengemasan; dan penyajian makanan.

HACCP merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang sistematis dan fokus pada pencegahan. Penerapan HACCP mencegah bahan baku pangan yang akan dikonsumsi tercemar dari kontaminasi biologi maupun kimia sehingga aman untuk dikonsumsi.

Perbedaan yang mencolok sejak penerapan HACCP adalah peralatan dapur dan perlengkapan kru dapur. Sesuai standar HACCP, seluruh peralatan memasak yang wajib berbahan stainless steel antikarat seperti pisau, sutil, hingga tray atau rak penyimpanan. Perlengkapan kru dapur pun diwajibkan menggunakan hair net, masker, celemek, sarung tangan dan sepatu dapur antilicin.