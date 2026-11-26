jpnn.com - JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka (ASR) memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Hal tersebut dilakukan melalui pembenahan infrastruktur rumah sakit, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta perluasan akses kesehatan bagi masyarakat pesisir dan kepulauan.

Adapun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran Rp116 miliar untuk renovasi menyeluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas yang ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027.

“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas kami. Masyarakat Sulawesi Tenggara harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus terbebani oleh jarak maupun keterbatasan fasilitas medis,” ujar ASR dalam keterangan tertulis kepada media, Rabu (25/11).

Renovasi RSUD Bahteramas mencakup pengembangan fasilitas gedung hingga delapan lantai, modernisasi peralatan medis, serta penataan infrastruktur pendukung pelayanan kesehatan.

Melalui pembenahan tersebut, ASR berharap RSUD Bahteramas mampu meningkatkan kapasitasnya sebagai rumah sakit rujukan utama di Sulawesi Tenggara sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan di luar provinsi. "Kami tidak hanya ingin membangun rumah sakit yang lebih modern secara fisik, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas, peralatan, dan tenaga medisnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ke depan, makin banyak tindakan medis yang diharapkan dapat ditangani langsung di Sulawesi Tenggara,” paparnya.

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Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sultra juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan melalui program beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri daerah.

ASR menekankan bahwa penerima beasiswa tersebut harus kembali mengabdi di Sulawesi Tenggara setelah menyelesaikan pendidikan guna memperkuat ketersediaan tenaga medis spesialis di berbagai kabupaten dan kota.