Siapkan Sejumlah Mobil Baru, Chery Pasang Target Penjualan Lebih Dari 20 Ribu Unit

PT Chery Sales Indonesia (CSI) memasang target penjualan lebih dari 20 ribu unit akan laku terjual di pasar otomotif nasional pada 2026.

jpnn.com, TANGERANG - PT Chery Sales Indonesia (CSI) memasang target penjualan lebih dari 20 ribu unit akan laku terjual di pasar otomotif nasional pada 2026.

CSI pun optimistis bisa menembus angka tersebut. Sebab, sejak kembali di pasar Indonesia Chery mencatatkan penjualan hampir 20.000 unit.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Great Regional Manager PT Chery Sales Indonesia, Agustian Ferikles di sela acara peresmian di Dealer Chery Karawaci di Tangerang, Senin (5/1).

Feri mengungkapkan capaian tersebut menjadi pijakan penting bagi Chery guna menjaga tren pertumbuhan.

Meski belum mengungkapkan angka pasti, tetapi pabrikan asal China itu optimistis bisa meningkat dari angak sebelumnya.

"Kalau sebagai referensi Kami hampir 20 ribu unit sebagai brand Chery yang kami jual di indonesia. Tentu kami ekspetasinya adalah tahun ini bisa menembus lebih dari 20 ribu unit. Cuma angkanya belum bisa dishare," ungkap Feri kepada awak media.

Dalam mendukung penjualan tersebut, Chery pun menyiapkan sejumlah produk baru yang dirilis kepada publik.

Adapun sejumlah mobil yang akan disiapkan mulai dari pembakaran internal (ICE), teknologi Chery Super Hybrid (CSH), dan kendaraan listrik murni (BEV).

