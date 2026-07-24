Siapkan Talenta Digital Masa Depan, BINUS Ekspansi Program AI ke Seluruh Jaringan

jpnn.com, JAKARTA - Seiring dengan semakin masifnya aktivitas digital yang memanfaatkan AI dalam kehidupan sehari-hari.

Rektor BINUS University, Dr. Nelly, S.Kom., M.M. menyampaikan pihaknya memandang hal ini sebagai momentum krusial untuk membekali generasi penerus bangsa untuk tumbuh menjadi talenta yang cakap, adaptif, serta mampu memimpin inovasi teknologi.

Oleh karena itu, setelah sukses mengimplementasikan program unggulan Artificial Intelligence (AI) di BINUS @Kemanggisan dan BINUS @Alam Sutera, BINUS University secara resmi akan melakukan ekspansi program AI ke BINUS @Bekasi, BINUS @Bandung, BINUS @Malang, dan BINUS @Semarang. Program Computer Science di BINUS @Medan pun juga akan turut melakukan penguatan fokus pembelajaran pada streaming Artificial Intelligence.

“Ekspansi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan teknologi di seluruh Indonesia,” ujar Dr. Nelly.

Menurut dia, pendalaman materi AI di seluruh kampus BINUS akan mencakup spektrum teknologi yang komprehensif, mulai dari Computer Vision, IoT & Robotics, Natural Language Processing, hingga Machine Learning & Deep Learning.

Melalui kurikulum yang intensif ini, mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan teknis yang mendalam serta daya analitis untuk menavigasi gelombang teknologi yang terus berubah.

Dia juga menyebut langkah ini merupakan wujud nyata dari visi universitas dalam membangun ekosistem pendidikan yang berdampak luas.

“Keputusan untuk menghadirkan program AI di seluruh kampus kami adalah bentuk nyata komitmen BINUS University dalam semangat 'Fostering and Empowering the Society',” jelas Dr. Nelly.