Siapkan Tim ke SingaCup 2026, Neo Gen Jaring Bibit Muda Lewat Seleksi di Bandung

jpnn.com - BANDUNG - Ratusan anak usia 10 tahun antusias mengikuti seleksi pembinaan pesepak bola usia dini yang digelar oleh Neo Gen Football Academy.

Akademi sepak bola yang berbasis di Kota Bandung, Jawa Barat, ini menyiapkan bibit-bibit muda pesepak bola yang akan bertarung dalam turnamen internasional, SingaCup pada November 2026 di Singapura.

Founder Neo Gen Football Academy Rizky Bagja mengatakan, proses seleksi berlangsung dalam dua batch pada Jumat (3/7/2026) dan Minggu (5/7) di PPI Lapangan Pussenif, Jalan Katamso, Kota Bandung.

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"Total seleksi yang ikut serta saat ini di batch pertama ada 70 orang, dan akan dilaksanakan selanjutnya di hari Minggu. Total seleksi pemain yang hadir dan mendaftar itu kurang lebih ada 230 orang," kata Rizky saat ditemui di lokasi.

Rizky mengungkapkan, dari ratusan peserta, Neo Gen akan mengerecutkannya menjadi 20 orang yang akan dibawa untuk turnamen SingaCup 2026.

Sementara itu, untuk yang pesepak bola usia 15 tahun akan disiapkan untuk turnamen lokal di Bali, September mendatang.

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"Jadi Neo Gen ini kami akan membuka akademi secara bertahap. Usianya tidak langsung kami buka setiap usia ada, tetapi kami ingin memberikan konsep yang terstruktur, sehingga kami siapkan dulu komponen-komponen di usia yang sudah dianggap bisa memberikan manfaatnya," jelasnya.

Dalam seleksi ini, Neo Gen turut melibatkan mantan pesepak bola profesional hingga pemain Timnas Indonesia, yakni Sergio van Dijk dan Dedi Kusnandar.