jpnn.com, JAKARTA - Akses pembiayaan perumahan menjadi persoalan serius, terutama bagi pekerja informal dan Gen Z yang ingin memiliki rumah sendiri.

Syarat administrasi penghasilan, riwayat kredit, hingga kemampuan menyiapkan uang muka menjadi kendala yang sering menghambat pekerja informal dan Gen Z mendapatkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026 menyebutkan backlog kepemilikan rumah di Indonesia tercatat mencapai 9,29 juta rumah tangga, sedangkan backlog kelayakan hunian mencapai 18,01 juta rumah tangga.

Di sisi lain, sekitar 59 persen angkatan kerja nasional masih bergerak di sektor informal, seperti pekerja lepas (freelancer), pengemudi ojek online, pelaku UMKM, karyawan kontrak, hingga affiliator yang sering kali kesulitan mengakses KPR akibat administrasi pendapatan yang tidak tetap atau riwayat catatan kredit buruk (SLIK OJK/Kol 5).

Berbagai temuan riset dan data pasar properti terbaru menunjukkan disparitas antara lonjakan harga properti dan pertumbuhan pendapatan (gap harga rumah), tingginya rasio utang konsumtif digital (paylater atau pinjaman online kecil), serta kakunya sistem verifikasi perbankan konvensional menjadi hambatan utama para pekerja di sektor informal dan juga angkatan kerja muda untuk punya rumah sendiri.

Melihat persoalan tersebut, SiapKPR menghadirkan platform pendampingan pembiayaan perumahan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Platform ini dirancang untuk membantu calon pembeli rumah mengevaluasi kesiapan finansial sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pengajuan KPR.