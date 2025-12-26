Siasat Persis Solo Mencuri Poin di Kandang Persik Kediri

jpnn.com, SOLO - Persis Solo berupaya mencuri poin saat bertandang ke markas Persik Kediri pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Pelatih Persis, Milomir Seslija menilai anak asuhannya siap menghadapi tim berjuluk Macan Putih tersebut.

Juru taktik kelahiran 21 Juli 1964 itu menilai Ezra Walian dan kolega bakal mendapatkan tambahan energi mengingat tampil di hadapan publik Stadion Brawijaya.

“Kami sudah mengetahui apa yang menjadi masalah kami. Semua pemain sudah setuju untuk memperbaikinya.”

“Jadi ketika sudah tahu apa masalahnya, kami mudah untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap mantan pelatih Arema FC tersebut.

Persis Solo tidak dalam kondisi terbaik saat bertandang ke Kediri seusai menelan kekalahan telak dari Dewa United Banten dengan skor 1-5.

Tidak hanya itu, tim berjuluk Laskar Sambernyawa juga tanpa Sho Yamamoto dan Fuad Sule yang menjalani sanksi larangan bermain.

Milomir Seslija berharap anak asuhannya bisa bangkit dan mencuri poin di kandang Persik Kediri.