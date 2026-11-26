jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Lussy Renata kembali membuktikan bahwa dirinya masih aktif di industri musik Indonesia.

Setelah sempat vakum cukup lama, penyanyi yang memiliki nama asli Lusiana itu kini aktif berkarya dan memperkenalkan sejumlah lagu terbaru.

Menariknya, perjalanan hidup Lussy juga memiliki cerita panjang yang berkaitan dengan dunia politik.

Dunia politik bukan sesuatu yang asing bagi Lussy Renata. Dia mulai mengenal aktivitas organisasi dan kepartaian sejak usia muda.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan hidupnya sebelum akhirnya lebih banyak beraktivitas di dunia hiburan.

Pada 2018, Lussy pernah dikabarkan oleh situs resmi Partai NasDem terkait keterlibatannya dalam aktivitas politik. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan dirinya tidak hanya berkaitan dengan industri hiburan, tetapi juga pernah bersentuhan dengan dinamika organisasi dan politik.

Setelah menjalani periode panjang di luar aktivitas politik praktis, Lussy kemudian kembali memberikan perhatian lebih besar pada dunia musik. Keputusannya untuk kembali berkarya menjadi bagian dari perjalanan comeback yang cukup menarik perhatian.

Perjalanan tersebut berlanjut sepanjang 2026. Lussy makin produktif dengan menghadirkan sejumlah karya, di antaranya Akulah Bintang, Cahaya Keabadian, dan Mencintaimu.