Sibuk Bisnis Properti, Dimas Supartono Tetap Siapkan Lagu Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Dimas Supartono selama ini dikenal di industri musik sebagai seorang produser, sekaligus putra almarhum musisi Tono Supartono.

Selain itu, dia kini mulai memperluas kiprah dengan merambah bisnis properti melalui pengembangan perumahan Nuansa Indah Village di Sawangan, Depok.

Di bawah PT Karya Perkasa Indonesia yang dipimpinnya, Dimas Supartono mengembangkan kawasan perumahan dengan luas total mencapai 26 hektare.

Dari keseluruhan lahan tersebut, sekitar 7 hektare telah dikembangkan, dengan Cluster Cinnamon sebagai tahap pengembangan yang berjalan saat ini.

Dimas Supartono mengungkapkan keputusan terjun ke bisnis properti berawal dari peluang yang dilihatnya di kawasan Depok, termasuk pembebasan lahan yang telah dilakukan beberapa tahun lalu.

"Karena adanya kesempatan dan peluang yang baik di daerah Depok yang sedang saya kembangkan. Mengingat pembebasan tanah di beberapa tahun yang lalu dengan harga yang cukup baik,” ungkap Dimas Supartono.

Menurutnya, pengembangan Nuansa Indah Village bermula dari lahan yang ditawarkan pemilik sebelumnya kepada PT Karya Perkasa Indonesia. Sejak itu, pengembangan dilakukan secara bertahap hingga kawasan yang dimiliki saat ini.

Nuansa Indah Village mengusung konsep perumahan asri yang menyasar konsumen kelas menengah. Selain hunian asri, Nuansa Indah Village memiliki fasilitas kolam renang dan danau indah.