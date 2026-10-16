Sibuk Persoalkan Ijazah Gibran, DPR Ditantang Bentuk Juga Pansus Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Ramainya wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ijazah Gibran di DPR dinilai menjadi momentum untuk menguji keberanian parlemen dalam menggunakan fungsi pengawasannya.

DPR didorong menunjukkan keberanian yang sama terhadap persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dampaknya telah melintasi batas negara.

Pengamat politik sekaligus Direktur SCL Taktika Konsultan, Iqbal Themi, menilai mengemukanya wacana Pansus Ijazah Gibran menunjukkan bahwa DPR memiliki ruang untuk menggunakan instrumen politiknya.

“Mengemukanya wacana Pansus Gibran menunjukkan DPR memiliki ruang menggunakan instrumen politiknya. Karhutla juga membutuhkan keberanian pengawasan yang sama, apalagi dampaknya sudah melintasi batas negara,” ucap Iqbal.

Menurutnya, sorotan dari negara-negara tetangga seharusnya menjadi tekanan tambahan bagi DPR untuk mengambil peran lebih serius dalam pengawasan penanganan karhutla.

“Jangan sampai justru negara tetangga yang lebih keras mempertanyakan dampak karhutla, sementara DPR kita tidak menggunakan seluruh instrumen pengawasan yang dimilikinya,” tegasnya.

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Iqbal menilai besarnya dampak karhutla membuat pembentukan Pansus Karhutla tak kalah mendesak dibanding wacana Pansus Ijazah Gibran yang tengah bergulir di parlemen.

“Karena itu, DPR harus berani membentuk Pansus Karhutla. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat serta sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi warganya,” katanya.