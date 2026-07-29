SiCepat Logistik Hadirkan Solusi Logistik B2B
jpnn.com - Sicepat resmi meluncurkan SiCepat Logistik, solusi logistik business-to-business (B2B) yang didukung oleh kekuatan jaringan operasional SiCepat Ekspres.
CEO SiCepat Ekspres Barry Liem mengatakan kehadiran SiCepat Logistik menjawab kebutuhan yang kerap dihadapi perusahaan, manufaktur, brand, distributor, hingga retailer dalam mengelola distribusi bisnis mereka.
SiCepat Logistik membantu mulai dari mengelola banyak vendor logistik sekaligus (multi vendor), keterbatasan visibilitas atas proses pengiriman, lemahnya akuntabilitas layanan, hingga jangkauan area distribusi yang terbatas.
“Yang membedakan SiCepat Logistik bukan sekadar ragam layanan yang kami tawarkan, tapi bagaimana seluruh layanan itu berjalan dalam satu sistem yang sama,” ucap Barry, pada Selasa (28/7).
SiCepat Logistik dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengintegrasikan layanan logistik end-to-end dalam satu sistem yang terintegrasi — merangkum filosofi layanan SiCepat Logistik: One Partner, One System, One Accountability.
"Customer kami tidak perlu lagi mengelola banyak vendor dengan standar dan visibilitas yang berbeda-beda cukup satu mitra, satu sistem, satu akuntabilitas, dari gudang hingga ke tangan pelanggan akhir,” kata dia.
Layanan SiCepat Logistik mencakup Full Truckload (FTL), Less Than Truckload (LTL), warehousing, heavy cargo, custom logistics, freight forwarding (air & sea freight), export-import & customs clearance, hingga value added service.
Dalam ekosistem SiCepat Group, SiCepat Logistik berperan mengawal proses first mile hingga middle mile mulai dari manufacturer, principal/brand, distributor, retailer, hingga small medium seller (SME) ke pergudangan.
Sicepat resmi meluncurkan SiCepat Logistik, solusi logistik business-to-business (B2B)
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