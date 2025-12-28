Sidak Bersama Forkopimda Jabar, Dirut BULOG Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Tahun Baru

jpnn.com, BANDUNG - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Herman Suryatman dan Direktur Reskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) dan monitoring harga pangan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan memastikan harga sembilan bahan pokok (sembako) tetap stabil, berada sesuai harga eceran tertinggi (HET), terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta menjamin ketersediaan stok pangan di pasar hingga memasuki tahun 2026.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani dan rombongan melakukan pengecekan langsung di sejumlah titik strategis, meliputi beberapa pasar tradisional, yaitu Pasar Kosambi, Pasar Sederhana, ritel modern di wilayah Jawa Barat dan Gudang Bulog Cisaranten Kidul.

Dalam pelaksanaan sidak, rombongan memantau secara langsung harga dan ketersediaan komoditas pangan utama seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, cabai, daging dan bahan pangan pokok lainnya.

Selain itu, dialog dilakukan dengan para pedagang dan pengelola pasar untuk memperoleh gambaran riil mengenai kondisi pasokan, tingkat permintaan, serta kendala distribusi yang dihadapi menjelang hari besar keagamaan.

Dia menyampaikan monitoring ini dilakukan untuk memastikan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat, memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan pemerintah.