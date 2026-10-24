Sidak Flyover Latumenten, Anggota DPRD DKI Kenneth Sebut Progres Pembangunan Capai 83 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Flyover Latumenten di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (22/10).

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan Flyover Latumenten, berjalan sesuai target yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Hari ini saya memonitor langsung pembangunan Flyover Latumenten, Jakarta Barat. Saya dapat laporan bahwa pembangunannya sudah mencapai 83 persen, makanya langsung saya cek benar atau tidaknya," ujar Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (23/10).

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Dalam peninjauan tersebut, Kenneth memeriksa sejumlah bagian flyover yang memiliki panjang total 800 meter itu.

Berbekal laporan dari pihak kontraktor, ia memastikan kesesuaian antara progres pembangunan yang dilaporkan dan kondisi di lapangan.

“Nah, pada saat kita cek di lapangan secara teknis dan lain-lain, ternyata sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kontraktor,” kata dia.

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Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan kontraktor agar tetap bekerja sesuai target. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 83 persen.

Berdasarkan instruksi Pramono, pembangunan Flyover Latumenten ini ditargetkan rampung pada Desember 2026.