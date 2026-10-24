menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sidak Flyover Latumenten, Anggota DPRD DKI Kenneth Sebut Progres Pembangunan Capai 83 Persen

Sidak Flyover Latumenten, Anggota DPRD DKI Kenneth Sebut Progres Pembangunan Capai 83 Persen

Sidak Flyover Latumenten, Anggota DPRD DKI Kenneth Sebut Progres Pembangunan Capai 83 Persen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Flyover Latumenten di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (22/10). Foto: dokumentasi Tim Kenneth

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Flyover Latumenten di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Kamis (22/10).

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan Flyover Latumenten, berjalan sesuai target yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Hari ini saya memonitor langsung pembangunan Flyover Latumenten, Jakarta Barat. Saya dapat laporan bahwa pembangunannya sudah mencapai 83 persen, makanya langsung saya cek benar atau tidaknya," ujar Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (23/10).

Baca Juga:

Dalam peninjauan tersebut, Kenneth memeriksa sejumlah bagian flyover yang memiliki panjang total 800 meter itu.

Berbekal laporan dari pihak kontraktor, ia memastikan kesesuaian antara progres pembangunan yang dilaporkan dan kondisi di lapangan.

“Nah, pada saat kita cek di lapangan secara teknis dan lain-lain, ternyata sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kontraktor,” kata dia.

Baca Juga:

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan kontraktor agar tetap bekerja sesuai target. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 83 persen.

Berdasarkan instruksi Pramono, pembangunan Flyover Latumenten ini ditargetkan rampung pada Desember 2026.

Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Flyover Latumenten di Grogol Petamburan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI