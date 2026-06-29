Sidak Pabrik PT KMR, Dirut BULOG Perintahkan Seluruh Produk MinyaKita Bau Solar Ditarik

jpnn.com, KARANGANYAR - Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR) pada Sabtu (27/6).

Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait produk MinyaKita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, antara lain Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri.

Sidak ini bertujuan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas sehingga produk MinyaKita yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi persyaratan kualitas, aman, dan layak dikonsumsi.

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Dalam sidak tersebut, Dirut BULOG meninjau secara langsung seluruh tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk.

Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kondisi fasilitas produksi guna memastikan penerapan standar kualitas dan higienitas oleh pihak produsen sebagai bentuk komitmen menjaga mutu pangan yang disalurkan kepada masyarakat.

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Menindaklanjuti hasil pemeriksaan lapangan serta laporan yang diterima dari masyarakat, Dirut BULOG memberikan instruksi tegas sebagai langkah cepat penanganan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan produk MinyaKita produksi PT KMR yang terindikasi berbau menyerupai solar.