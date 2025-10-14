Sidang Cerai Andre Taulany Kembali Digelar, Kuasa Hukum Sebut Mediasi Gagal

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Andre Taulany dan Rien Wartia Trigina alias Erin kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Dalam persidangan hari ini, Andre Taulany hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Sementara itu, Erin Taulany absen dan hanya dihadiri oleh tim kuasa hukumnya.

Kuasa Hukum Andre Taulany, Galih Rakasiwi mengatakan, proses mediasi telah dilakukan.

Dia menyebut bahwa alasan Erin Taulany tak hadir karena dalam kondisi sakit.

"Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan mediasi. Pak Haji sekarang di sini hadir, cuma dari termohon berhalangan hadir. Tadi dikuasakan sama kuasa hukumnya," ujar Galih Rakasiswi di PA Jakarta Selatan.

Baca Juga: Penampakan Fedi Nuril dan Claresta Taufan dalam Poster Film Pangku

"Dalam hal ini beliau dalam keadaan, informasinya tadi sakit dan ada surat sakit yang diberikan kepada mediator, seperti itu," sambungnya.

Dia menyebut mediasi hari ini dinyatakan gagal, sehingga sidang akan dilanjutkan.