Sidang Cerai Audi Marissa dan Anthony Xie Kembali Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Sedianya, sidang perceraian pasangan tersebut diadakan pada Kamis (3/9) lalu. Akan tetapi ditunda karena majelis hakim sedang cuti.

Berdasarkan pantauan, kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea hadir dalam persidangan hari ini.

Baca Juga: Begini Kesepakatan Audi Marissa dan Anthony Xie Soal Hak Asuh Anak

Namun, Anthony Xie tampak absen dalam persidangan hari ini dan hanya diwakili oleh sang kuasa hukum.

Rendi mengatakan agenda persidangan hari ini berupa penyerahan identitas kuasa hukum dan prinsipal.

"Hari ini agenda kami masih masuk sidang pertama karena minggu lalu itu hanya sebatas penundaan. Jadi belum masuk ke persidangan. (Agendanya) menyerahkan berkas-berkas identitas pengacara dan juga prinsipalnya, seperti itu," ujar Rendi Rumapea di PN Jakarta Selatan, Kamis.

Dia menuturkan bahwa kliennya tak hadir dalam agenda persidangan hari ini.

Akan tetapi, Rendi mengaku tak mengetahui apakah Audi Marissa akan hadir atau tidak dalam persidangan nanti.