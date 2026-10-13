Sidang Cerai Audi Marissa dan Anthony Xie Masih Bergulir, Replik Digelar Pekan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie masih bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelumnya, pasangan selebritas tersebut sempat dikabarkan akan rujuk. Namun, Audi Marissa memutuskan untuk melanjutkan perkara perceraian ke pokok persidangan.

Humas PN Jakarta Selatan, Richard Edwin Basoeki, mengungkapkan bahwa perkara tersebut kini telah memasuki agenda jawab-menjawab.

Pihak Anthony Xie selaku tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan perceraian melalui sistem peradilan elektronik atau e-Court.

"Ketika perkara berlanjut, setelah gugatan dibacakan, pihak lawan atau tergugat diberi kesempatan untuk membuat jawaban. Nah, hari ini dia sudah kirim jawabannya melalui e-Court dan notifikasi, serta sudah diverifikasi majelis hakim," ujar Richard Edwin Basoeki di PN Jakarta Selatan, Selasa (13/10).

Sidang berikutnya dengan agenda replik atau tanggapan penggugat atas jawaban tergugat dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2026.

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Meski proses persidangan terus berjalan, Richard mengatakan peluang bagi kedua belah pihak untuk berdamai masih terbuka selama majelis hakim belum menjatuhkan putusan.

"Kan masih berlanjut. Bisa saja di pertengahan jalan salah satu pihak tiba-tiba berdamai atau apa, bisa saja," kata Richard.