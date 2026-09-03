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Sidang Cerai Digelar Hari Ini, Audi Marissa Sampaikan Curahan Hati

Sidang Cerai Digelar Hari Ini, Audi Marissa Sampaikan Curahan Hati
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Audi Marissa. Foto: Instagram/audimarissa

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Audi Marissa dan Anthony Xie tengah berada di ambang perceraian.

Sebab, Audi Marissa telah melayangkan gugatan cerai terhadap Anthony Xie ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Humas PN Jakarta Selatan, Richard Edwin Basuki menuturkan sidang perdana perceraian pasangan selebritas itu bakal digelar pada 3 September 2026.

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"Untuk sidang perdananya di dalam catatan kami ini tanggal 3 September," ungkap Richard Edwin Basuki baru-baru ini.

Dalam sidang perdana nanti, Audi Marissa maupun Anthony Xie diharapkan bisa hadir untuk mediasi.

"Pada prinsipnya sesuai hukum acara, sidang pertama tuh kami mengharapkan kedua belah pihak harus hadir. Namun ketika salah satu pihak belum hadir, kami melakukan pemanggilan lagi. Dan ketika semuanya sudah hadir dan sudah lengkap, baik prinsipal ataupun melalui kuasanya masing-masing, ketika sudah lengkap, kami lakukan proses mediasi," tuturnya.

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Adapun gugatan cerai itu didaftarkan oleh Audi Marissa melalui kuasa hukumnya. Gugatan cerai itu teregister di PN Jakarta Selatan dengan nomor 957/Pdt.G/2026.

Menjelang sidang cerai digelar, Audi Marissa menyampaikan curahan hati melalui akun miliknya di Instagram.

Pasangan selebritas Audi Marissa dan Anthony Xie tengah berada di ambang perceraian.

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