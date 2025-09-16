menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Sidang Cerai Kembali Digelar, Chikita Meidy Hadirkan Ayah dan Adik

Sidang Cerai Kembali Digelar, Chikita Meidy Hadirkan Ayah dan Adik

Sidang Cerai Kembali Digelar, Chikita Meidy Hadirkan Ayah dan Adik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyanyi sekaligus pemain sinetron Chikita Meidy menjalani sidang lanjutan perceraiannya di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (26/8). ilustrasi. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Chikita Meidy dan suaminya, Indra Adhitya kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (16/9).

Adapun agenda persidangan hari ini adalah keterangan saksi dari pihak Chikita Meidy sebagai penggugat.

Chikita Meidy mengatakan, dirinya membawa ayah dan adiknya sebagai saksi dalam sidang cerainya hari ini.

Baca Juga:

"Agendanya hari ini aku membawa saksi-saksi. Terus, yang mendampingi aku adalah ayah aku sama adik aku begitu. Terus ya tadi tanya jawab, hanya sebatas itu sih, begitu," ujar Chikita Meidy di PA Tigaraksa, Selasa.

Meski tak menjelaskan dengan detail, dia mengungkapkan keterangan apa saja yang ayah dan adiknya sampaikan dalam persidangan tadi.

"Iya, apakah sesuai dengan gugatannya dan kebetulan karena saksi-saksi tersebut adalah dari keluarga saya, Ayah dan Adik. Jadi, tanya jawab seputar gugatan saja. Apakah benar, apakah mengetahui. Sudah, seperti itu," ucap perempuan 34 tahun itu.

Baca Juga:

Dia bersyukur proses sidang perceraian tadi berjalan dengan lancar. Walaupun pihak suaminya tak hadir dalam persidangan tadi.

"Dari pihak tergugat pun juga tadi aku dapat informasi dari beberapa orang bahwa dari tim kuasa hukumnya tidak dapat hadir semua karena ada kesibukan lain," kata Chikita Meidy.

Sidang cerai Chikita Meidy dan suaminya, Indra Adhitya kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (16/9).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI