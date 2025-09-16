Sidang Cerai Kembali Digelar, Chikita Meidy Hadirkan Ayah dan Adik
jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Chikita Meidy dan suaminya, Indra Adhitya kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (16/9).
Adapun agenda persidangan hari ini adalah keterangan saksi dari pihak Chikita Meidy sebagai penggugat.
Chikita Meidy mengatakan, dirinya membawa ayah dan adiknya sebagai saksi dalam sidang cerainya hari ini.
"Agendanya hari ini aku membawa saksi-saksi. Terus, yang mendampingi aku adalah ayah aku sama adik aku begitu. Terus ya tadi tanya jawab, hanya sebatas itu sih, begitu," ujar Chikita Meidy di PA Tigaraksa, Selasa.
Meski tak menjelaskan dengan detail, dia mengungkapkan keterangan apa saja yang ayah dan adiknya sampaikan dalam persidangan tadi.
"Iya, apakah sesuai dengan gugatannya dan kebetulan karena saksi-saksi tersebut adalah dari keluarga saya, Ayah dan Adik. Jadi, tanya jawab seputar gugatan saja. Apakah benar, apakah mengetahui. Sudah, seperti itu," ucap perempuan 34 tahun itu.
Dia bersyukur proses sidang perceraian tadi berjalan dengan lancar. Walaupun pihak suaminya tak hadir dalam persidangan tadi.
"Dari pihak tergugat pun juga tadi aku dapat informasi dari beberapa orang bahwa dari tim kuasa hukumnya tidak dapat hadir semua karena ada kesibukan lain," kata Chikita Meidy.
Sidang cerai Chikita Meidy dan suaminya, Indra Adhitya kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa pada Selasa (16/9).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tasya Farasya Gugat Cerai Suami ke Pengadilan Agama
- Tasya Farasya Putuskan Hiatus dari Media Sosial di Tengah Isu Cerai
- Akui Sempat Talak Satu Istri, Eza Gionino: Saya Ucapkan Dalam Kondisi Emosi
- Bantah Isu KDRT dan Orang Ketiga, Eza Gionino: Masalah Kami Kurang Komunikasi
- Istri Eza Gionino Ajukan Hak Asuh Anak Dan Nafkah Anak, Berapa Nominalnya?
- Eza Gionino Masih Ingin Pertahankan Rumah Tangganya Dengan Meiza Aulia