Sidang Cerai Raisa dan Hamish Daud Digelar Awal November
jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian antara penyanyi Raisa Andriana dan aktor Hamish Daud dijadwalkan digelar pada 3 November 2025 di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara PA Jaksel, Abid.
“Sidang pertama nanti itu tanggal 3 November 2025,” ujar Abid saat ditemui di PA Jakarta Selatan, Kamis (23/10).
Menurut Abid, gugatan cerai Raisa terhadap Hamish telah resmi terdaftar pada 22 Oktober 2025 melalui sistem e-court atau pengadilan elektronik. Gugatan tersebut diajukan oleh kuasa hukum Raisa.
“Pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court. Diajukan oleh kuasa hukum,” katanya.
Meskipun demikian, pihak pengadilan belum mengungkapkan detail mengenai penyebab perceraian maupun agenda sidang selanjutnya.
“Untuk materi gugatan, kami belum bisa sampaikan karena sifatnya rahasia,” tambah Abid.
Kabar perceraian ini mengejutkan publik, mengingat Raisa dan Hamish dikenal sebagai pasangan harmonis yang jarang diterpa isu miring.
Sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Raisa Gugat Cerai, Kesibukan Suami Amanda Disorot
- Raisa Gugat Cerai Hamish Daud
- Jadi Saksi di Sidang Cerai Tasya Farasya, Ibunda: Doain Yang Terbaik
- Erin Ancam Bongkar Pengkhianatan, Andre Taulany Merespons Begini
- Sudah Tak Serumah dengan Istri, Andre Taulany Pilih Tinggal di Apartemen
- Tak Ada Pembahasan Gana-Gini pada Proses Perceraian, Andre Taulany: Harta Milik Allah