Sidang Cerai Raisa dan Hamish Daud Digelar Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (3/11).
Jadwal sidang tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan Abid baru-baru ini.
"Nanti (sidang) itu tanggal 3 November," kata Abid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Akan tetapi, belum diketahui apakah Raisa dan Hamish Daud bakal hadir dalam sidang cerai perdana tersebut.
Adapun Raisa melalui kuasa hukum mendaftarkan gugatan cerai pada 22 Oktober 2025 lalu melalui e-court.
"Pendaftaran semua melalui online, namanya e-court, electronic court pengadilan ya. Diajukan oleh kuasa hukum," tambahnya.
Sebelumnya, Raisa dan Hamish Daud telah menyampaikan pernyataan resmi terkait proses perceraian.
Melalui unggahan di Instagram, keduanya menyatakan sudah memikirkan secara matang-matang sebelum akhirnya sepakat berpisah.
Sidang cerai Raisa dan Hamish Daud dijadwalkan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (3/11).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penampilan Babyface Hipnotis Jakarta, Raisa Jadi Kejutan Spesial
- Raisa Gugat Cerai Hamish Daud, Kuasa Hukum Bilang Begini
- Beri Dukungan Untuk Raisa, Vidi Aldiano: Kami Semua Ada Di Sini
- Raisa dan Hamish Daud: Bukan Karena Menyerah, Tetapi Kami Berusaha Bijaksana
- 3 Berita Artis Terheboh: Raisa Buka Suara soal Perceraian, Amanda Manopo Ungkap Sikap kepada Suami
- Proses Bercerai, Raisa dan Hamish Daud Mengaku Masih Saling Menjaga & Memahami