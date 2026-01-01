menu
Sidang Cerai Ridwan Kamil & Atalia Praratya Digelar Kembali Besok, Ini Agendanya
Anggota DPR RI Atalia Praratya saat menghadiri sidang perceraian dari Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Atalia Praratya dan Ridwan Kamil kembali menjalai proses sidang cerai mereka di Pengadilan Agama (PA) Bandung pada Rabu (31/12/2025).

Sidang cerai tersebut ternyata dihadiri langsung oleh Atalia Praratya.

Kehadiran Atalia Praratya, yang akrab disapa Bu Cinta itu pun dikonfirmasi oleh Panitera PA Bandung, Dede Supriadi.

"Sidang Bu Atalia hadir sendiri dan didampingi kuasanya. Agendanya pemeriksaan pokok perkara," kata Dede Supriadi saat dikonfirmasi oleh awak media.

Sementara itu, Ridwan Kamil tak hadir dalam persidangan tersebu dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

"Pak RK tidak hadir, hanya kuasa hukumnya saja," kata Dede Supriadi.

Dia juga menjelaskan mengenai upaya mediasi yang sempat dilakukan Atalia Praratya dan Ridwan Kamil.

Dede menyebut, upaya damai yang sempat ditempuh kedua belah pihak, namun tak membuahkan hasil.

