Sidang Cerai Sara Wijayanto dan Demian Aditya Digelar Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Sara Wijayanto dan Demian Aditya dijadwalkan menjalani sidang cerai perdana pada hari ini, Kamis (24/9).
Adapun Sara Wijayanto menggugat cerai Demian Aditya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Abid mengatakan gugatan cerai itu terdaftar sejak 8 September 2026 lalu.
Gugatan cerai tersebut didaftarkan oleh atas nama Saraswati Wijayanto melalui kuasa hukumnya.
"Ya, masuk terdaftar tanggal 8 September 2026. Ya, yang mengajukan itu istrinya," kata Abid kepada awak media, Selasa (22/9).
Setelah adanya gugatan tersebut, Sara Wijayanto dan Demian Aditya bakal menjalani sidang cerai.
Adapun sidang cerai perdana pasangan selebritas itu dijadwalkan diadakan pada Kamis (24/9).
"Kemudian baru akan disidangkan tanggal 24 September 2026," tutur Abid.
Pasangan selebritas Sara Wijayanto dan Demian Aditya dijadwalkan menjalani sidang cerai perdana pada hari ini, Kamis (24/9).
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