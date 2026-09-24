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Sidang Cerai Sara Wijayanto dan Demian Aditya Digelar Hari Ini

Sidang Cerai Sara Wijayanto dan Demian Aditya Digelar Hari Ini
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Sara Wijayanto dan Demian Aditya. Foto: Instagram/_demianaditya_

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Sara Wijayanto dan Demian Aditya dijadwalkan menjalani sidang cerai perdana pada hari ini, Kamis (24/9).

Adapun Sara Wijayanto menggugat cerai Demian Aditya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Abid mengatakan gugatan cerai itu terdaftar sejak 8 September 2026 lalu.

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Gugatan cerai tersebut didaftarkan oleh atas nama Saraswati Wijayanto melalui kuasa hukumnya.

"Ya, masuk terdaftar tanggal 8 September 2026. Ya, yang mengajukan itu istrinya," kata Abid kepada awak media, Selasa (22/9).

Setelah adanya gugatan tersebut, Sara Wijayanto dan Demian Aditya bakal menjalani sidang cerai.

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Adapun sidang cerai perdana pasangan selebritas itu dijadwalkan diadakan pada Kamis (24/9).

"Kemudian baru akan disidangkan tanggal 24 September 2026," tutur Abid.

Pasangan selebritas Sara Wijayanto dan Demian Aditya dijadwalkan menjalani sidang cerai perdana pada hari ini, Kamis (24/9).

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