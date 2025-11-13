menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Sidang Cerainya dengan Adly Fairuz Kembali Digelar, Angbeen Rishi: Doakan

Sidang Cerainya dengan Adly Fairuz Kembali Digelar, Angbeen Rishi: Doakan

Sidang Cerainya dengan Adly Fairuz Kembali Digelar, Angbeen Rishi: Doakan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Angbeen Rishi di dalam ruang sidang, PA Jakarta Selatan, Kamis (13/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang lanjutan perceraian Angbeen Rishi dan Adly Fairuz digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Dalam sidang hari ini, Angbeen Rishi hadir didampingi oleh tim kuasa hukum.

Namun, Angbeen Rishi memilih tak berkomentar banyak mengenai perceraiannya dengan Adly Fairuz. Dia hanya meminta doa yang terbaik.

Baca Juga:

"Doain," ujar Angbeen Rishi di PA Jakarta Selatan, Kamis.

Ibu satu anak itu pun hanya berharap proses sidang cerai hari ini bisa berjalan dengan lancar.

Ditanyai soal harapannya mengenai sidang cerainya dengan Adly Fairuz, Angbeen Rishi menjawab begini.

Baca Juga:

"Yang terbaik," tuturnya.

Meski begitu, dia memastikan bahwa hubungannya dengan Adly Fairuz masih terjalin dengan baik.

Sidang lanjutan perceraian Angbeen Rishi dan Adly Fairuz digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI