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Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ditunda, Ruben Onsu: Enggak Apa-Apa

Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ditunda, Ruben Onsu: Enggak Apa-Apa
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Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah. 

Semula, sidang yang dijadwalkan pada Kamis (6/8) itu beragendakan mediasi.

Namun, mediasi tersebut ditunda karena mediator berhalangan hadir. Mengenai penundaan persidangan hari ini, Ruben Onsu tak mempermasalahkannya.

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"Enggak apa apa dong, ya, Ini, kan, kami mengikuti dari pengadilannya," ujar Ruben Onsu di PN Jaksel. 

Dia mengaku bakal mengikuti sesuai prosedur yang berlaku.

"Ikuti prosedurnya yang sudah ad,a ya," kata Ruben Onsu.

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Adapun kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menjelaskan soal persidangan selanjutnya.

Dia mengatakan sidang dengan agenda mediasi bakal digelar pekan depan.

Mengenai ditundanya sidang gugatan hak asuh anak hari ini, Ruben Onsu tak mempermasalahkannya

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