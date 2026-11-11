menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Sidang Gus Yaqut: Mantan Ketua BPK Sebut Pembagian Kuota Haji Tambahan Tak Timbulkan Kerugian Negara

Sidang Gus Yaqut: Mantan Ketua BPK Sebut Pembagian Kuota Haji Tambahan Tak Timbulkan Kerugian Negara

Sidang Gus Yaqut: Mantan Ketua BPK Sebut Pembagian Kuota Haji Tambahan Tak Timbulkan Kerugian Negara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2022, Agung Firman Sampurna seusai menjadi saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ahli keuangan negara sekaligus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2022, Agung Firman Sampurna menilai pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 tidak terbukti menimbulkan kerugian negara.

Menurutnya, kerugian negara harus dibuktikan melalui aset yang berkurang dan nilainya dapat dihitung.

Hal itu disampaikan Agung seusai memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11).

Baca Juga:

Agung menjelaskan pembuktian kerugian negara tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan. Harus ada bukti mengenai berkurangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara.

“Harus dilihat apakah tindakan tersebut itu berdampak kepada kekurangan uang, surat berharga atau barang,” kata Agung dikutip JPNN.com, Rabu (11/11).

Dia merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar untuk menjelaskan konsep kerugian negara.

Baca Juga:

Berdasarkan kajiannya, Agung menilai perhitungan kerugian dalam perkara kuota haji tambahan belum memperlihatkan adanya aset negara yang berkurang akibat kebijakan pembagian kuota tersebut.

Agung juga menyoroti perbedaan antara keuangan negara dan keuangan haji.

Ahli keuangan negara Agung Firman Sampurna menilai pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 tidak terbukti menimbulkan kerugian negara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI