Sidang Gus Yaqut: Mantan Ketua BPK Sebut Pembagian Kuota Haji Tambahan Tak Timbulkan Kerugian Negara

jpnn.com, JAKARTA - Ahli keuangan negara sekaligus mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2022, Agung Firman Sampurna menilai pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 tidak terbukti menimbulkan kerugian negara.

Menurutnya, kerugian negara harus dibuktikan melalui aset yang berkurang dan nilainya dapat dihitung.

Hal itu disampaikan Agung seusai memberikan keterangan sebagai saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11).

Agung menjelaskan pembuktian kerugian negara tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya dugaan penyimpangan. Harus ada bukti mengenai berkurangnya uang, surat berharga, atau barang milik negara.

“Harus dilihat apakah tindakan tersebut itu berdampak kepada kekurangan uang, surat berharga atau barang,” kata Agung dikutip JPNN.com, Rabu (11/11).

Dia merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar untuk menjelaskan konsep kerugian negara.

Baca Juga: Ahli KPK Sebut Menteri Berwenang Mengatur Kuota Haji Tambahan dalam Sidang Gus Yaqut

Berdasarkan kajiannya, Agung menilai perhitungan kerugian dalam perkara kuota haji tambahan belum memperlihatkan adanya aset negara yang berkurang akibat kebijakan pembagian kuota tersebut.

Agung juga menyoroti perbedaan antara keuangan negara dan keuangan haji.