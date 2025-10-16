Sidang Hari Ini Beragendakan Pledoi, Nikita Mirzani: Sudah Bikin Sendiri
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Agenda persidangan hari ini berupa pembacaan pleidoi atau nota pembelaan.
Nikita Mirzani mengatakan dirinya menyusun sendiri pledoi yang akan dibacakannya dalam persidangan hari ini.
"Pleidoinya sudah bikin sendiri, nanti dengar saja," ujar Nikita Mirzani di PN Jakarta Selatan, Kamis.
Pemain film Comic 8 itu mengaku pledoi yang disusunnya tersebut tak terlalu banyak.
Nantinya, Nikita Mirzani akan membacakan sendiri pledoi itu di hadapan majelis hakim. "Enggak banyak," tuturnya.
"Dibacain sendiri dengan penuh rasa air mata haru," tambahnya.
Ditanyai soal harapannya atas vonis terkait kasus yang menjeratnya saat ini, Nikita Mirzani hanya mengharapkan majelis hakim tak tutup mata atas fakta-fakta di persidangan.
Nikita Mirzani mengatakan dirinya menyusun sendiri pledoi yang akan dibacakannya dalam persidangan hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tampak Lebih Kurus, Nikita Mirzani: Mikirin Anak Sakit
- 3 Berita Artis Terheboh: Chikita Sempat Maafkan Suami, Nikita Mirzani Optimistis Bebas
- Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara, Ini Jadwal Sidang Berikutnya
- Optimistis Bebas, Nikita Mirzani: Memang Enggak Melakukan
- 3 Berita Artis Terheboh: Nikita Dituntut 11 Tahun Penjara, Lesti Kejora Diperiksa Polisi
- Dituntut 11 Tahun Penjara, Nikita Mirzani Tetap Optimistis Bebas