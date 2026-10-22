Sidang Kabinet Paripurna di Istana, Gus Ipul Laporkan Capaian Kemensos Selama 2 Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10).
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyampaikan laporan mengenai sejumlah capaian Kemensos selama dua tahun terakhir kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kami tentu akan melaporkan yang terkait dengan capaian Kementerian Sosial (Kemensos). Mulai dari bantuan sosial yang melalui Kementerian Sosial selama dua tahun terakhir ini, program-program rehabilitasi sosial dan yang terakhir adalah pemberdayaan sosial," kata Gus Ipul kepada wartawan.
"Jadi capaian-capaian itu yang akan kami laporkan secara detail ada tertulisnya," sambungnya.
Sidang kabinet paripurna dipimpin langsung Presiden Prabowo dan dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih serta sejumlah pejabat terkait.
Mulai dari para menteri koordinator, menteri dan kepala badan beserta wakil, Dewan Pertimbangan Presiden, Dewan Ekonomi Nasional, penasihat khusus dan utusan khusus presiden, Gubernur Bank Indonesia, hingga Ketua OJK.
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kerja keras, semangat, dan kinerja selama dua tahun menjalankan tugas pemerintahan.
“Saudara-saudara, inti daripada rapat paripurna ini adalah sesungguhnya saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih,” ucap Presiden Prabowo.
Mensos Gus Ipul dan Wamensos Agus Jabo menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri
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