Sidang Korupsi Bupati Pati Sudewo Dijaga Ketat Polisi

jpnn.com - Ratusan personel polisi gabungan dari Polrestabes Semarang diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan sidang Bupati nonaktif Pati Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/6/2026).

Pelaksanaan sidang itu dihadiri ratusan pendukung Bupati Pati yang memadati bagian depan gedung Pengadilan Tipikor Semarang, di Jalan Suratmo, Kota Semarang

Juru bicara PN Semarang Hadi Sunoto mengatakan pengamanan dilakukan setelah pengadilan berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang.

"Kami berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang agar situasi di pengadilan kondusif selama persidangan," kata dia.

Pengamanan juga dilakukan untuk membatasi jumlah pengunjung yang akan masuk ke ruang sidang mengingat keterbatasan ruang.

Dia menuturkan sidang Bupati Sudewo dengan agenda dakwaan digelar pada Senin ini.

Menurut dia, sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Edwin Pudyono dengan hakim anggota Kukuh Kalinggo Wuyono dan Bonifasius Nadya Aribowo.

Dalam perkara tersebut, Sudewo diadili dalam dua perkara, yakni dugaan suap dalam proyek di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan serta dugaan pemerasan terhadap perangkat desa di Kabupaten Pati.