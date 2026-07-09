Sidang Korupsi LPEI, Saksi Sungai Budi Group Ungkap Transaksi CPO dengan PT Tebo Indah

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (9/7). Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan empat orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Keempat saksi yang diperiksa adalah Manajer Operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena; Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana; mantan karyawan PT Pratama Agro Sawit, Arif; serta Manajer Operasional PT Pratama Agro Sawit, Santoso. Dalam persidangan, jaksa lebih dahulu menggali keterangan dari Elena terkait hubungan bisnis antara perusahaannya dengan PT Tebo Indah.

Elena menerangkan bahwa PT Budi Nabati Perkasa yang merupakan bagian dari Sungai Budi Group pernah menjalin kerja sama dengan PT Tebo Indah dalam transaksi pembelian crude palm oil dan palm kernel. Menurut Elena, setiap transaksi dilakukan berdasarkan kontrak tertulis yang ditandatangani oleh direktur perusahaannya.

Sedangkan dari pihak PT Tebo Indah, kontrak ditandatangani oleh Handoko Limaho. Ketika jaksa menunjukkan dokumen Memorandum Analisis Pembiayaan milik LPEI, Elena mengaku tidak mengetahui isi maupun proses penyusunan dokumen tersebut karena tugasnya hanya sebatas menangani operasional pembelian.

"Saya tidak tahu," jawab Elena di hadapan majelis hakim.

Dia menjelaskan mekanisme pembayaran dilakukan melalui transfer bank berdasarkan invoice yang diterbitkan PT Tebo Indah, dan proses selanjutnya dikerjakan oleh bagian keuangan ke rekening resmi perusahaan tersebut.

Elena menegaskan bahwa kontrak yang dimiliki perusahaannya dibuat antara PT Tebo Indah dengan PT Budi Nabati Perkasa, bukan dengan Sungai Budi Group secara langsung. Ia juga menerangkan seluruh pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah barang yang benar-benar diterima di gudang dan telah melalui pemeriksaan kualitas.

Apabila terdapat selisih volume atau mutu, nilai pembayaran disesuaikan dengan berita acara penerimaan barang. Elena juga mengakui mengenal Cin Sumardi sebagai pihak marketing PT Tebo Indah yang menawarkan penjualan produk kepada perusahaannya.