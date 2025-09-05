menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Sidang Lanjutan Kasus Nikita Mirzani Ditunda, Ini Sebabnya

Sidang Lanjutan Kasus Nikita Mirzani Ditunda, Ini Sebabnya

Sidang Lanjutan Kasus Nikita Mirzani Ditunda, Ini Sebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nikita Mirzani seusai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (1/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atas laporan Reza Gladys, pada Kamis (4/9) ditunda.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menunda sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu karena Nikita Mirzani sakit gigi.

"Sidang kami tunda pada Kamis, 11 September 2025," kata Hakim Kairul Soleh dilansir Antara, Kamis (4/9).

Baca Juga:

Hakim awalnya menanyakan apakah Nikita Mirzani bisa menjalankan sidang atau tidak.

Akan tetapi, perempuan berusia 39 tahun itu mengaku sedang sakit gigi di bagian mahkota (crown).

"Mohon maaf izin yang mulia, saya kurang sehat, karena sakit gigi," ujar Nikita Mirzani.

Baca Juga:

Pemain film Jakarta Undercover itu merasakan sakit kepala sejak Rabu (3/9), sehingga butuh waktu istirahat.

Selain itu, Nikita Mirzani mengaku sudah mengirimkan surat keterangan dokter dari Lapas Pondok Bambu kepada JPU.

Sidang Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atas laporan Reza Gladys, pada Kamis (4/9) ditunda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI