Sidang Lanjutan Kasus Nikita Mirzani Ditunda, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Sidang Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pengancaman dan tindak pidana pencucian uang atas laporan Reza Gladys, pada Kamis (4/9) ditunda.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menunda sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu karena Nikita Mirzani sakit gigi.

"Sidang kami tunda pada Kamis, 11 September 2025," kata Hakim Kairul Soleh dilansir Antara, Kamis (4/9).

Hakim awalnya menanyakan apakah Nikita Mirzani bisa menjalankan sidang atau tidak.

Akan tetapi, perempuan berusia 39 tahun itu mengaku sedang sakit gigi di bagian mahkota (crown).

"Mohon maaf izin yang mulia, saya kurang sehat, karena sakit gigi," ujar Nikita Mirzani.

Pemain film Jakarta Undercover itu merasakan sakit kepala sejak Rabu (3/9), sehingga butuh waktu istirahat.

Selain itu, Nikita Mirzani mengaku sudah mengirimkan surat keterangan dokter dari Lapas Pondok Bambu kepada JPU.