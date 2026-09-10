Sidang Mediasi Bakal Digelar Pada 22 September, Audi Marissa Dipastikan Hadir

jpnn.com, JAKARTA - Sidang mediasi perceraian antara Audi Marissa dengan Anthony Xie bakal digelar pada Selasa (22/9), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Audi Marissa, Ryan Iswara sesuai persidangan hari ini.

"Ya untuk hari ini sidangnya penetapan untuk jalur mediasi ee di tanggal 22, mungkin untuk para pihak juga hadir di sidang mediasi di tanggal 22," ujar Ryan Iswara di PN Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Dia menuturkan baik penggugat maupun tergugat diwajibkan untuk hadir dalam agenda mediasi nanti.

Menurutnya, Audi Marissa akan hadir dalam agenda mediasi itu.

"Untuk mediasi seharusnya wajib hadir. Kalau itu sih sudah kami konfirmasi sih hadir insyaallah," kata Ryan Iswara.

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Dia pun memastikan bahwa dalam agenda mediasi itu bakal dihadiri oleh sang klien.

"Insyaallah akan hadir tanggal 22," tuturnya.