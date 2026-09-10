menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Sidang Mediasi Bakal Digelar Pada 22 September, Audi Marissa Dipastikan Hadir

Sidang Mediasi Bakal Digelar Pada 22 September, Audi Marissa Dipastikan Hadir

Sidang Mediasi Bakal Digelar Pada 22 September, Audi Marissa Dipastikan Hadir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kuasa hukum Audi Marissa, Ryan Iswara di PN Jakarta Selatan, Kamis (10/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang mediasi perceraian antara Audi Marissa dengan Anthony Xie bakal digelar pada Selasa (22/9), di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Audi Marissa, Ryan Iswara sesuai persidangan hari ini.

"Ya untuk hari ini sidangnya penetapan untuk jalur mediasi ee di tanggal 22, mungkin untuk para pihak juga hadir di sidang mediasi di tanggal 22," ujar Ryan Iswara di PN Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Baca Juga:

Dia menuturkan baik penggugat maupun tergugat diwajibkan untuk hadir dalam agenda mediasi nanti.

Menurutnya, Audi Marissa akan hadir dalam agenda mediasi itu.

"Untuk mediasi seharusnya wajib hadir. Kalau itu sih sudah kami konfirmasi sih hadir insyaallah," kata Ryan Iswara.

Baca Juga:

Dia pun memastikan bahwa dalam agenda mediasi itu bakal dihadiri oleh sang klien.

"Insyaallah akan hadir tanggal 22," tuturnya.

Sidang mediasi perceraian antara Audi Marissa dengan Anthony Xie bakal digelar pada Selasa (22/9) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI