Sidang MNC Asia Holding Vs CMNP Ditunda, Begini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Sidang perkara perdata dengan nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst ditunda pada agenda pembuktian, Rabu (1/10/2025).
Penundaan terjadi akibat sistem e-court Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengalami error yang membuat sebagian bukti tidak terbaca.
Anggota tim kuasa hukum PT MNC Asia Holding Tbk Belliandry Rudy menegaskan kabar yang menyebut kuasa hukum salah mengajukan bukti tidak benar.
“Faktanya, bukti sudah diunggah sesuai aturan," ujarnya.
Dia menjelaskan sebelum sidang dimulai, para tergugat dan turut tergugat I telah mengunggah akta bukti serta dokumen pendukung melalui sistem e-court sesuai ketentuan.
Namun, catatan error muncul karena sebagian file tidak terdeteksi penuh oleh sistem.
Dalam persidangan, kuasa hukum menunjukkan akta bukti kepada majelis hakim. Pengecekan dilakukan langsung melalui sistem e-court, dan terbukti ada beberapa file yang tidak terbaca penuh oleh sistem.
Untuk menjamin kepentingan semua pihak, majelis hakim kemudian bermusyawarah dan memutuskan agar bukti diunggah ulang.
Sidang perkara perdata dengan nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst pada agenda pembuktian, Rabu (1/10/2025) ditunda. Begini penjelasannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hakim PN Medan Vonis Terdakwa Korupsi Ini Hanya 1 Tahun Penjara
- Terjadi Lagi, Hakim Jonson Parancis Vonis Bebas Terdakwa Korupsi di Riau
- Tak Mau Damai, Ridwan Kamil Ingin Lisa Mariana Duduk di Pengadilan
- Lola Nelria: Putusan Hakim Agung Harus Junjung Tinggi Rasa Keadilan dan Kemanusiaan
- Dewi Juliani Pertanyakan Antisipasi Manipulasi Data Emisi pada Fit and Proper Test Hakim Agung
- Pengamat: Wakil Ketua MA Non-Yudisial Harus Berintegritas dan Mumpuni