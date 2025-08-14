Sidang Nikita Mirzani Kembali Dilanjut, Doktif Menjadi Saksi

jpnn.com, JAKARTA - Sidang Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan dan TPPU kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Agenda sidang hari ini adalah keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Salah satu saksi yang dihadirkan hari ini adalah Doktif atau dokter Samira.

Sebelumnya, dokter Samira sudah hadir dan memberikan keterangan saksi pada pekan lalu.

Akan tetapi, sidang tersebut ditunda karena kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang tidak fit, sehingga dilanjut pada hari ini.

Ditemui sebelum persidangan, Doktif mengungkapkan kesiapannya untuk menjadi saksi dalam sidang hari ini.

"Yang jelas begini ya, Doktif akan menyampaikan kesaksian yang sebenar-benarnya di bawah sumpah di hadapan majelis hakim. Tidak akan ada kebohongan," ujar Doktif di PN Jakarta Selatan.

Di samping itu, ada hal berbeda dalam persidangan Nikita Mirzani hari ini. Pasalnya, pengunjung dan media yang masuk ke area sidang dibatasi.