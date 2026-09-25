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Sidang PBB Riuh, Para Diplomat Indonesia Bergegas Keluar saat Netanyahu Mau Berpidato

Sidang PBB Riuh, Para Diplomat Indonesia Bergegas Keluar saat Netanyahu Mau Berpidato
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Sejumlah perwakilan negara keluar saat Benjamin Netanyahu mau berpidato di sidang PBB. Foto: Timothy A. Clark/AFP

jpnn.com - NEW YORK - Duta Indonesia walk out dari Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis waktu setempat, gara-gara tak sudi mendengar pentolan rezim zionis Benjamin Netanyahu berpidato.

Sebagaimana rekaman yang disampaikan Perutusan Tetap RI di New York, diterima di Jakarta, Jumat pagi, para diplomat Indonesia yang sebelumnya duduk di aula sidang tampak bergegas meninggalkan kursi mereka saat Netanyahu dipersilakan naik ke mimbar untuk menyampaikan pernyataan nasional.

Selain delegasi Indonesia, diplomat dari berbagai negara lain berduyun-duyun meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan sebagai bentuk protes kepada pemimpin rezim zionis Israel itu.

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Suasana di dalam aula Majelis Umum PBB menjadi riuh saat para delegasi meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan.

Suasana itu juga membuat pemimpin sidang mengetuk palu untuk meminta para delegasi menjaga ketertiban.

Antrean keluar bahkan sampai terbentuk karena banyak para delegasi yang melakukan aksi walk out.

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Merespons jumlah delegasi yang walk out, Netanyahu justru berseloroh mempersilakan mereka keluar sebelum dia berpidato.

“Sebelum saya mulai, jika ada pengecut moral yang masih belum keluar dari aula ini, tolong lakukan sekarang,” kata Netanyahu meledek para peserta sidang, sebagaimana disiarkan UN Web TV.

Surat perintah penangkapan Netanyahu yang diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional pada 2024 masih berlaku

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