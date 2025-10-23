menu
Sidang Perdana Ammar Zoni Terkait Kasus Dugaan Narkotika Digelar Hari Ini
Aktor Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana Ammar Zoni atas kasus dugaan narkotika digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (23/10) siang.

Persidangan hari ini digelar secara online dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam sidang perdana, Ammar Zoni mendengarkan pembacaan surat dakwaan bersama lima terdakwa lainnya.

Sebelum persidangan dimulai, Ammar Zoni sempat bercakap-cakap dengan kuasa hukumnya, Jon Mathias melalui sambungan video.

Dalam percakapannya itu, Jon Mathias sempat menanyakan kabar kliennya tersebut.

"Sehat," ujar Ammar Zoni, Kamis.

Dia mengungkapkan bahwa dirinya bisa makan dengan baik selama mendekam di Lapas Nusakambangan.

Tak hanya itu, Ammar Zoni mengaku pakaian maupun yang lainnya juga terbilang baik.

