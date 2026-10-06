Sidang Perdana Febrie Adriansyah Besok, Kejagung Siapkan 34 Jaksa Gabungan Termasuk Eks KPK

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengerahkan tim khusus yang terdiri dari 34 jaksa penuntut umum (JPU), termasuk mantan jaksa KPK dan anggota Tim 9, untuk menghadapi sidang perdana mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/10) besok

"Kejaksaan sudah menunjuk JPU yang menanganinya dan di antara JPU-nya ada yang berasal dari Tim 9," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, beberapa anggota Tim 9 dipilih sebagai JPU lantaran merupakan pihak yang menangani perkara dugaan korupsi dan TPPU ini sehingga memahami konstruksi kasus. Ia juga mengatakan bahwa tim JPU tersebut berjumlah sekitar 34 orang.

Baca Juga: Info Terbaru Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

"Tim 9 ada beberapa orang. Tim kita gabungan. Yang jelas banyak juga jaksa-jaksanya mantan dari KPK atau jaksa yang pernah berkarya di KPK," ucapnya.

Diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan TPPU dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau Asuransi Jiwasraya pada Rabu (7/10).

Tersangka yang akan menjalani persidangan adalah Febrie Adriansyah, Don Ritto alias Idon selaku pengacara, dan Nurman Herin selaku pihak swasta.

Baca Juga: Polisi Menyimpulkan Penyebab Kematian Sutrimo Anak Buah Febrie Adriansyah

Adapun perkara tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan Kejaksaan Agung usai menerima pengalihan tiga perkara dari Polri.

Sprindik dimaksud mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga memicu pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau Jiwasraya.