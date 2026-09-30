Sidang Perdana Kasus Penyiksaan Berat, Taufik Hidayat Lesu Digiring ke PN Bale Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Sidang perdana kasus penganiayaan berat dan penyekapan, Taufik Hidayat, resmi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Rabu (30/9/2026).
Terdakwa tiba di lokasi sidang sekitar pukul 09.50 WIB dan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye.
Taufik Hidayat yang turun dari mobil tahanan digiring petugas ke ruang tunggu sidang. Terdakwa tampak mengenakan kemeja putih dan rompi berwarna merah.
Penampilannya tampak berbeda. Kini dia berpenampilan dengan kepala pelontosnya dan tangan yang diborgol.
Taufik Hidayat pun nampak lesu saat turun dari mobil. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut si penyiksa itu.
Sebelumnya, kasus penganiayaan berat dan penyekapan dengan tersangka Taufik Hidayat kepada wanita berinisial YTR (29) memasuki babak baru.
Taufik Hidayat akan diadili di PN Bale Bandung, pada Rabu (30/9).
Adapun berkas perkara Taufik Hidayat sudah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung.
Terdakwa kasus penganiayaan berat Taufik Hidayat tampak lesu saat dibawa ke PN Bale Bandung untuk menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan.
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