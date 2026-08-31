Sidang Perdana Perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie Digelar 3 September
jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Audi Marissa dengan Anthony Xie tampaknya kini berada di ujung tanduk.
Sebab perempuan 31 tahun itu telah menggugat cerai Anthony Xie ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Humas PN Jakarta Selatan, Richard Edwin Basuki menuturkan sidang perdana perceraian pasangan selebritas itu bakal digelar pada awal September ini.
"Untuk sidang perdananya di dalam catatan kami ini tanggal 3 September," ujar Richard Edwin Basuki di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (31/8).
Dalam sidang perdana nanti, baik Audi Marissa maupun Anthony Xie diharapkan bisa hadir untuk mediasi.
"Pada prinsipnya sesuai hukum acara, sidang pertama tuh kami mengharapkan kedua belah pihak harus hadir. Namun ketika salah satu pihak belum hadir, kami melakukan pemanggilan lagi. Dan ketika semuanya sudah hadir dan sudah lengkap, baik prinsipal ataupun melalui kuasanya masing-masing, ketika sudah lengkap, kami lakukan proses mediasi," tuturnya.
Adapun gugatan cerai itu didaftarkan oleh Audi Marissa melalui kuasa hukumnya. Gugatan cerai itu teregister di PN Jakarta Selatan dengan nomor 957/Pdt.G/2026.
"Terdaftarnya dalam register kami tanggal 11 Agustus 2026. Yang mengajukan pihak perempuan, melalui kuasanya," ucap Richard.
Sidang perdana perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie bakal digelar di PN Jakarta Selatan pada 3 September.
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