Sidang Perdana Perceraian Audi Marissa Ditunda, Ini Sebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Audi Marissa dengan Anthony Xie ditunda.
Semula, sidang perdana perceraian pasangan tersebut dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (3/9).
Akan tetapi, sidang tersebut ditunda lantaran majelis hakim berhalangan hadir.
Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea.
"Ketua majelis berhalangan hadir karena cuti, jadi akan dilanjutkan minggu depan ya. Jadi hari ini belum ada hasil apa-apa ya," ungkap Rendi Rumapea di PN Jakarta Selatan, Kamis (3/9).
Rencananya, sidang bakal kembali digelar pada Kamis (10/9) depan.
Berdasarkan pantauan, Anthony Xie dan Audi Marissa kompak hadir dalam sidang perdana perceraian hari ini.
Keduanya, bahkan tiba di PN Jakarta Selatan bersama-sama, dengan didampingi tim kuasa hukum masing-masing.
Sidang perdana perceraian Audi Marissa dengan Anthony Xie yang semula digelar hari ini, ditunda.
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