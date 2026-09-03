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Sidang Perdana Perceraian Audi Marissa Ditunda, Ini Sebabnya

Sidang Perdana Perceraian Audi Marissa Ditunda, Ini Sebabnya
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Anthony Xie dan Audi Marissa didampingi tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Audi Marissa dengan Anthony Xie ditunda.

Semula, sidang perdana perceraian pasangan tersebut dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Akan tetapi, sidang tersebut ditunda lantaran majelis hakim berhalangan hadir.

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Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea.

"Ketua majelis berhalangan hadir karena cuti, jadi akan dilanjutkan minggu depan ya. Jadi hari ini belum ada hasil apa-apa ya," ungkap Rendi Rumapea di PN Jakarta Selatan, Kamis (3/9).

Rencananya, sidang bakal kembali digelar pada Kamis (10/9) depan.

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Berdasarkan pantauan, Anthony Xie dan Audi Marissa kompak hadir dalam sidang perdana perceraian hari ini.

Keduanya, bahkan tiba di PN Jakarta Selatan bersama-sama, dengan didampingi tim kuasa hukum masing-masing.

Sidang perdana perceraian Audi Marissa dengan Anthony Xie yang semula digelar hari ini, ditunda.

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