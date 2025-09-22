Sidang Perdana Perceraian Digelar Hari Ini, Eza Gionino Masih Berharap Damai dengan Meiza Aulia

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Eza Gionino dan istrinya, Meiza Aulia digelar di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Senin (22/9).

Dalam persidangan hari ini, baik Meiza Aulia selaku penggugat maupun Eza Gionino sebagai tergugat, hadir di pengadilan agama.

Eza Gionino mengungkapkan harapannya untuk bisa kembali berdamai dengan sang istri dan kumpul bersama anak-anaknya lagi.

"Keinginannya, ekspektasinya itu adalah pertama, perdamaiannya untuk rumah tangga saya. Terus yang kedua, untuk soal anak, ya. Itu sih," ujar Eza Gionino di PA Cibinong, Senin.

Aktor 35 tahun itu masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Meiza Aulia.

Dia pun berharap ada jalan terbaik untuk bahtera rumah tangganya itu.

"Bismillah ya, begitu. Kami ambil jalan terbaiknya saja nanti," ucap Eza Gionino.

Dia menuturkan, dirinya hanya ingin bisa berdamai dengan sang istri.