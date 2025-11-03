menu
Sidang Perdana Perceraian Digelar, Raisa dan Hamish Daud Tak Tampak Kehadirannya

Tim kuasa hukum Raisa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (3/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud telah digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (3/11).

Adapun agenda sidang hari ini berupa pemanggilan para pihak.

Dalam persidangan hari ini, Raisa tak hadir dan diwakili oleh tim kuasa hukum.

Sementara itu, Hamish Daud juga tak tampak kehadirannya dalam persidangan tadi.

"Hari ini kami hadir selaku kuasa hukum dari penggugat, tetapi tadi dari tergugat tidak hadir."

"Ya, jadi acara selanjutnya sidangnya ditunda untuk pemanggilan lagi para pihak untuk yang kedua," ujar Kuasa hukum Raisa, Putra Lubis di PA Jakarta Selatan, Senin.

Dia mengungkapkan alasan kliennya absen di persidangan hari ini.

Raisa disebut telah memberikan kuasa kepada Putra Lubis dan tim untuk menghadiri persidangan.

