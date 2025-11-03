menu
Sidang Perdana Perceraian Raisa dan Hamish Daud Digelar Hari Ini

Kuasa hukum Raisa, Putra di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (3/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish Daud digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Senin (3/11).

Berdasarkan pantauan, tim kuasa hukum Raisa tampak hadir dalam persidangan.

Namun, pelantun Serba Salah itu tidak terlihat kehadirannya di pengadilan agama.

Sementara itu, pihak Hamish Daud belum terlihat hadir di persidangan hari ini.

"(Agenda hari ini) masih panggilan," ujar kuasa hukum Raisa, Putra di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin.

Namun, dia mengaku tidak bisa memastikan apakah Raisa akan hadir atau tidak dalam agenda persidangan hari ini.

"Kami lihat nanti ya (Raisa hadir atau tidak)," kata Putra.

Akan tetapi, dia belum berbicara banyak soal sidang perceraian kliennya itu.

