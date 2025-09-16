Sidang Perdana Perceraian Tasya Farasya Bakal Digelar Pada 24 September
jpnn.com, JAKARTA - Sidang perdana perceraian Tasya Farasya dengan suaminya, Ahmad Assegaf akan digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Rabu (24/9) depan.
Hal itu disampaikan oleh Humas PA Jakarta Selatan Dede Rika Nurhasanah.
"Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi, masih baru dipanggil untuk sidang," ujar Dede Rika Nurhasanah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (15/9).
Pada persidangan perdana nanti, diharapkan penggugat dan tergugat dapat hadir.
Apabila Tasya Farasya dan sang suami hadir dalam sidang perdana, maka akan dilanjutkan dengan agenda mediasi.
"Harusnya hadir. Kalau hadir dua-duanya, ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tetapi kalau salah satu tidak hadir, dipanggil lagi," ucap Dede.
"Biasanya itu kalau tahapan persidangan. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Untuk yang lainnya kami tidak bisa sampaikan," sambungnya.
Sebelumnya, konten kreator kecantikan Tasya Farasya dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ahmad Assegaf ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.
