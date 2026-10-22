Sidang Perkara Hery Susanto, 40 Tokoh Ajukan Amicus Curiae

jpnn.com - Sebanyak 40 tokoh nasional mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan untuk mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto, terdakwa perkara dugaan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Juru Bicara Amicus Curiae Hasrul Harahap menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dwi Elyarahma Sulistiowati, serta hakim anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan dalam sidang duplik, Kamis (22/10/2026).

Dokumen tersebut berisi pandangan hukum yang meminta hakim menguji seluruh unsur dakwaan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah.

Pengajuan pendapat hukum itu berkaitan dengan perkara pidana Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst yang menjerat Hery Susanto. Sebanyak 40 tokoh yang terlibat berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis masyarakat sipil, dan pengamat kebijakan publik.

Sejumlah tokoh yang terlibat antara lain Dr. Fadli Nasution, Dr. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Tasikmalaya periode 2022–2026, Hasrul Harahap selaku Dekan FISIP Universitas Jakarta, Dilla Novita selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unisma, Dr. Suratman, Dr. Asep Supriatna, Robi Anugerah Marpaung, Derwanto, Ahmad Fauzan, dan Yusak Farhan.

Hasrul mengatakan pengajuan amicus curiae bukan merupakan bentuk intervensi terhadap proses peradilan. Dokumen itu menurutnya merupakan kontribusi pemikiran hukum independen untuk memberikan perspektif tambahan kepada majelis hakim dalam menilai perkara.

"Amicus curiae ini merupakan upaya memberikan pandangan hukum secara objektif agar majelis hakim dapat menilai hubungan antara fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan unsur-unsur tindak pidana secara cermat," kata Hasrul dalam keterangan di Jakarta.

Dalam dokumen itu, para amicus curiae menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh didasarkan pada asumsi, hubungan sosial, ataupun peristiwa administratif semata. Menurut mereka, hal yang harus menjadi dasar penilaian hakim adalah apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum.