Sidang Putusan Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Digelar Hari Ini
jpnn.com, JAKARTA - Sidang putusan cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dijadwalkan digelar pada hari ini, Rabu (7/1).
Kabar tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa dalam keterangan resmi baru-baru ini.
Menurutnya, putusan perceraian bakal dibacakan majelis hakim Pengadilan Agama Bandung melalui sistem persidangan elektronik (e-court).
"Betul, putusan dijadwalkan Rabu (7/1). Jadi, tidak hadir secara fisik ke pengadilan. Tapi sidang putusan melalui e-court masing-masing kuasa hukum," ungkap Debi Agusfriansa.
Menjelang sidang putusan, Atalia Praratya sudah memantapkan diri untuk bercerai dari Ridwan Kamil.
Debi Agusfriansa menyebut tidak ada perubahan sikap Atalia Praratya menjelang sidang putusan cerai.
"Tidak ada perubahan, klien kami tetap pada keputusan untuk berpisah," sambungnya.
Menurut Debi, kedua belah pihak sudah sepakat mempercepat proses persidangan cerai.
