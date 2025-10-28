Sidang Putusan Nikita Mirzani Digelar Hari Ini, Keluarga dan Sahabat Ikut Datang
jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani akan memasuki babak berikutnya.
Pasalnya, pada Selasa (28/10) akan digelar sidang putusan terkait dugaan kasus tersebut.
Rencananya, sidang Nikita Mirzani bakal digelar pada Selasa siang.
"Infonya habis Zuhur," ungkap kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara saat dikonfirmasi awak media, Selasa.
Usman Lawara lantas mengungkapkan kesiapan Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis.
Menurutnya, keluarga hingga sahabat bakal hadir di persidangan untuk mendampingi aktris berusia 39 tahun tersebut.
"Alhamdulillah Niki sudah sangat siap menghadapi sidang. Insyaallah sahabat, teman, keluarga, akan datang," ucap Usman Lawara.
Sebelumnya, Nikita Mirzani menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU, dengan agenda tuntutan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (9/10).
Sidang putusan atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani bakal digelar di PN Jakarta Selatan, hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan, Nikita Kembali Disidang
- Tampil Berbeda di Persidangan. Nikita Mirzani: Hari Ini Aku Berikan Kesopanan
- Senang Berbagi Makanan di Rutan Saat Jumat Berkah, Nikita Mirzani Bilang Begini
- Sidang Hari Ini Beragendakan Pledoi, Nikita Mirzani: Sudah Bikin Sendiri
- Tampak Lebih Kurus, Nikita Mirzani: Mikirin Anak Sakit
- 3 Berita Artis Terheboh: Chikita Sempat Maafkan Suami, Nikita Mirzani Optimistis Bebas