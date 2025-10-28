menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Sidang Putusan Nikita Mirzani Digelar Hari Ini, Keluarga dan Sahabat Ikut Datang

Sidang Putusan Nikita Mirzani Digelar Hari Ini, Keluarga dan Sahabat Ikut Datang

Sidang Putusan Nikita Mirzani Digelar Hari Ini, Keluarga dan Sahabat Ikut Datang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani akan memasuki babak berikutnya.

Pasalnya, pada Selasa (28/10) akan digelar sidang putusan terkait dugaan kasus tersebut.

Rencananya, sidang Nikita Mirzani bakal digelar pada Selasa siang.

Baca Juga:

"Infonya habis Zuhur," ungkap kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara saat dikonfirmasi awak media, Selasa.

Usman Lawara lantas mengungkapkan kesiapan Nikita Mirzani menghadapi sidang vonis.

Menurutnya, keluarga hingga sahabat bakal hadir di persidangan untuk mendampingi aktris berusia 39 tahun tersebut.

Baca Juga:

"Alhamdulillah Niki sudah sangat siap menghadapi sidang. Insyaallah sahabat, teman, keluarga, akan datang," ucap Usman Lawara.

Sebelumnya, Nikita Mirzani menjalani sidang atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU, dengan agenda tuntutan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (9/10).

Sidang putusan atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani bakal digelar di PN Jakarta Selatan, hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI